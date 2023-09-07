Призовут всех: людей с какими "мирными" профессиями мобилизуют в ВСУ

По словам капитана ВСУ Валерия Прозапаса, войску нужны не только штурмовики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, парамедики, но и более "гражданские" профессии. Вооруженные Силы привлекают украинцев к работе, не предусматривающей непосредственное ведение боевых действий.

Верховная Рада приняла решение продлить общее военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Это уже шестое продление с момента начала полномасштабного вторжения. При этом мобилизация не всегда означает автоматическую отправку военнообязанных на передовую. Они могут выполнять различные полезные функции в армии. Об этом сообщил капитан ВСУ Валерий Прозапас в интервью изданию "Эспрессо".

Мобилизация не означает автоматическую отправку военнообязанного в зону боевых действий. Он может выполнять и другие полезные функции в армии.

Мобилизованные могут выполнять разную работу

Представитель ВСУ сообщил, что украинцы все-таки могут быть призваны на военную службу. Это означает, что в ближайшей осени призывников возможно придется мобилизовать в Вооруженные Силы Украины.

"Людям нужно доносить, что большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные силы. Да, это неприятно слышно. Но какая бы ни была техника современная, какое бы ни было вооружение, воевать на нем надо людям", – объяснил капитан.

Важно подчеркнуть, что для Вооруженных Сил Украины необходимы не только бойцы, такие как штурмовики, танкисты, артиллеристы и пехотинцы, но и специалисты с "гражданскими" профессиями. Военные ведомства приглашают украинцев работать в различных областях, которые не связаны непосредственно с боевыми действиями. Например, мобилизованные граждане могут быть заняты в военных штабах и выполнять задачи, связанные с обеспечением эффективной деятельности Вооруженных Сил.

Верховная Рада приняла решение о введении военного положения и мобилизации в начале полномасштабного вторжения. С тех пор оно было продлено уже шесть раз, последний раз 18 августа на срок в 90 дней. Эти меры останутся в силе до 15 ноября 2023 года.

Мобилизацию и военное положение в Украине продолжали:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Кого будут мобилизовать осенью

Список категорий украинцев, которых могут мобилизовать в ряды Вооруженных Сил, остается неизменным. Мобилизации могут подлежать:

Годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, не учитывая наличие военного опыта. Годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе после прохождения срочной военной службы, учились на военной кафедре или закончили военные вузы. Призывники в возрасте от 18 до 27 лет, которые не служили в армии, могут быть приняты на контракт. Военнообязанные женщины в возрасте до 60 лет. Женщины, достигшие 18 лет, если их специальность требуется и они подходят по состоянию здоровья, а также добровольно согласившиеся на службу. Лица, ранее снятые с воинского учета, но выплатившие штраф за несвоевременное вступление в учет согласно закону. Мужчины, исключенные из воинского учета, если они являются годными или ограниченно годными в условиях военного положения, не имеют отсрочек и не имеют судимостей за совершение тяжких преступлений.

Напомним, 31 августа у Зеленского рассказали о проверках справок ВВК. Представитель президента отметил, что получение поддельной справки о непригодности к военной службе является преступлением.

Ранее, 30 августа Владимир Зеленский провел заседание СНБО, которое было посвящено военно-врачебным комиссиям. Президент также распорядился провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к службе, которые принимались с 24 февраля 2022 года.