РФ атаковала Украину 33 дронами-камикадзе Shahed: командование отчиталось о работе ПВО (фото)

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, противник атаковал 4-й раз за 5 дней объекты гражданской и припортовой инфраструктуры. Ночью силам ПВО удалось уничтожить 25 иранских дронов.

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября в очередной раз атаковали украинские мирные города. Дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed-136 были зафиксированы минимум в двух областях. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале поделился подробностями.

По его словам, не менее трех часов подряд ночью россияне атаковали южную часть область. Это уже четвертая за пять дней атака на Измаильский район.

"В результате сегодняшнего налета "шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Пострадал один гражданский человек. Водитель грузовика получил легкую травму ноги", — говорится в сообщении.

На месте продолжается ликвидация последствий. Все соответствующие службы приступили к работе.

Ночная атака по Украине 7 сентября: подробности от Воздушных сил

В сводке от Воздушных сил ВСУ от 7 сентября отмечается, что российские оккупанты посреди ночи атаковали Сумскую и Одесскую область несколькими группами ударных БПЛА иранского происхождения Shahed-136/131.

Запускались они с северного, юго-восточного и южного направлений (Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – оккупированный Крым).

"Всего зафиксированы пуски 33 "шахедов", в основном — в направлении южных районов Одесской области. По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что ГСЧС завершила работы после обстрела Константиновки Донецкой области. В результате вражеской атаки погибло 17 человек, а жертв начали опознавать по ДНК. Очевидцы рассказали, что удар по городскому рынку произошел в час-пик.