"С чего их запускать?": эксперт назвал проблему с передачей Украине дальнобойных ракет Taurus

По словам аналитика Ивана Киричевского, американские многоцелевые истребители F-16 не предназначены для немецкого оружия. А вот шведские Gripen подходят, но перспектива их получения небольшая.

Для запуска дальнобойных ракет Taurus, которые потенциально может передать Германия, Украине понадобятся западные истребители по типу шведских Gripen. Сложность заключается в том, что у нашей страны нет такого вида авиации. Об этом рассказал эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский в комментарии "РБК-Украина" 7 сентября.

По его словам, выйти из положения можно, если переоборудовать отечественные Су-24, чтобы они смогли запускать этот вид ракет. Такая схема уже использовалась со Storm Shadow и SCALP.

Это стало возможно благодаря тому, что все три вида ракет разрабатывались в рамках единого европейского проекта под названием Apache в 1980-х годах, когда было принято решение не закупать крылатые ракеты у Соединенных Штатах Америки.

"Storm Shadow и SCALP — два типа дальнобойных ракет воздушного базирования, наиболее распространенные в Европе. В Испании есть несколько десятков Taurus, но для их передачи им все равно требуется разрешение Германии. В том, что касается Taurus, также есть другой вопрос — с чего их запускать", — отметил Иван Киричевский.

Штатным носителем ракет Taurus могут стать шведские самолеты Gripen, но Украина еще далека от их получения. А вот американские F-16, которые прибудут в начале 2024 года, не предназначены для немецкого оружия. Но всегда можно использовать "переходник" от ударного самолета Tornado.

Напомним, 29 августа бывший глава Минобороны Алексей Резников анонсировал передачу Украине дальнобойных ракет. По его словам, настрой касаемо будущей военной помощи от Запада остается оптимистичным.