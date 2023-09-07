Включили пропаганду: на территории "ДНР" начало вещание российское ТВ, — разведка

Ранее местные подконтрольные "властям ДНР" СМИ ретранслировали российские пропагандистские сюжеты. Теперь жителям Донецкой области доступен телеканал "Россия 1", где предоставляют российскую точку зрения на ход военных действий.

Россия пытается установить прочный контроль на территории Донецкой области в информационном аспекте. С 4 сентября в "ДНР" начал эфирное вещание филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и теперь жители оккупированной области получают новости на русском языке от одной из крупнейших российских телерадиовещательных организаций. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что теперь местные выпуски новостей предоставляет российский телеканал "Россия 1" и содержат российскую точку зрения на ход военных действий.

"Это является частью более широких усилий России по установлению прочного контроля над территорией", — говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что до 2014 года на оккупированных территориях Донбасса свободно вещали украинские русскоязычные теле- и радиостанции. А после полномасштабного вторжения в 2022 общеукраинские провайдеры продолжали предоставлять русскоязычный контент на местном уровне.

Вместе с тем подконтрольные "правительству ДНР" СМИ ретранслировали российскую пропаганду, но не предоставляли информацию о региональных событиях. Это предположительно связано с тем, что местные технические специалисты отказались работать, поэтому в течение года готовился заход ВГТРК. Для этого набрали лояльных к России сотрудников из Крыма Луганска и других мест, которые обладают необходимой квалификацией.

Несмотря на блокирование украинского вещания для широкой аудитории еще доступен Интернет, а для обхода ограничений пользователи используют VPN или другие активные технологии обхода. Также британская разведка сообщает о доступности мобильной связи.

"Мобильные телефоны, подключенные к украинским провайдерам, с большой долей вероятности не имеют ограничений", — подытожили в британском Минобороны.

Ранее сообщалось, что "депутат Государственного совета Крыма" Сергей Тарасов предложил ввести курс начальной военной подготовки для всех учащихся крымских школ. По его словам, эти курсы должны преподаваться для всех возрастов и в обязательном порядке.