Американский стелс-бомбардировщик B-21 сможет управлять дронами совместными с истребителями

Программа CCA предусматривает производство 1000 беспилотников, которыми будут управлять истребители. Но если добавят такую возможность для B-21 Raider, то дроны станут еще мощнее.

Новейший стелс-бомбардировщик B-21 Raider сможет использовать дроны из программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Об этом сообщает The War Zone.

Уже известно, что дроны CCA смогут работать с танкерами-заправщиками, истребителями и грузовыми самолетами в воздухе. Теперь высокопоставленный чиновник из Воздушных сил США не исключает возможности добавления B-21 Raider в программу дронов будущего.

Сейчас программа Collaborative Combat Aircraft до сих пор находится в процессе совершенствования своих требований. Она является частью еще большей инициативы по доминированию в воздухе следующего поколения NGAD. Программа предусматривает создание истребителя 6 поколения, новейшее вооружение, датчики, сетевые возможности и управление боем.

Визуализация истребителей и БПЛА Фото: Lockheed Martin

Американские Воздушные силы планируют приобрести не менее 1000 беспилотников следующего поколения и 200 истребителей. CCA должны работать в связке: 2 БПЛА на 1 самолет. 200 истребителей NGAD и 300 F-35A будут управлять тысячей беспилотников.

Если в программу добавят B-21 Raider, то он предложит дополнительную глубину и радиус действия датчика для ретранслятора связи. Это означает, что БПЛА будут действовать на большем расстоянии.

"B-21 является многофункциональным. Он может справиться с чем угодно, от сбора информации до управления боем", — заявлял во время презентации самолета министр обороны Ллойд Остин.

Напомним, 23 мая СМИ писали, что B-21 сможет летать без экипажа, а также управлять беспилотниками. Стоимость программы чрезвычайно дорогая.

21 октября 2022 года впервые затизерили самый технологичный бомбардировщик B-21 Raider .