Смогут ли РФ прорваться: WP о наступлении оккупантов под Купянском

Российские войска пытаются наступать на Купянском направлении, чтобы взять реванш и вновь захватить город. Но аналитики сомневаются, смогут ли они это сделать.

Пока украинская армия ведет наступательную кампанию на юге Украины, российские войска начали наступление под Купянском. Цель оккупантов — попытаться захватить город. Об этом сообщает Washington Post.

По словам командира одного из подразделений с позывным "Леший", российские войска продолжают искать слабые места в обороне. По врагу отрабатывают с закрытых позиций из танков. Сейчас непонятно, Россия действительно пытается продвинуться, или только отвлекает украинские резервы.

Официальные лица говорят, что Москва пытается закрепить позиции в районе Купянска, небольшого города, который имеет железную дорогу и важные дорожные развязки. Город находился под российской оккупацией около 6 месяцев. Несмотря на все попытки наступать, оккупанты достигли скромных успехов.

Аналитики сомневаются, разумно ли это. Захватить Купянск было бы трудно, потому что он рассечен пополам рекой Оскол. Препятствие может стать катастрофой для россиян, если они будут загнаны в тупик и им придется отступить. Заместитель министра Анна Маляр говорит, ВС РФ не отказывается от цели наступать на Купянско-Лиманском направлении и перегруппировывают войска к ведению боев.

Как бы там ни было, наступление оккупантов приблизило их к стволам 3-й танковой бригады. Работа идет стабильно и Леший говорит, что они смогли недавно уничтожить российский РЭБ.

Напомним, 6 сентября генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВС РФ готовятся взять реванш на Купянском направлении.

3 сентября у пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш говорит, что оккупанты хотят пробить коридор на Купянском направлении.