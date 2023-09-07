"Они суперэффективны": Украина получит еще больше кассетных снарядов от США, — NYT

По данным журналистов, передача боеприпасов DPICM не только повысила моральный дух ВСУ, но и помогла разбить российские оборонительные позиции на юге, продолжать давление на ВС РФ на востоке и сдерживать вражеские штурмы на отдельных участках фронта.

Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить дополнительную поставку кассетных боеприпасов в Украину. Об пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Трое американских чиновников дали интервью изданию, в котором они подчеркнули, что Вашингтон намерен "поставить еще больше боеприпасов в ближайшее время", чтобы обеспечить надежное снабжение вооруженных сил Украины и убедиться, что у них не исчерпаются боеприпасы.

Американские официальные лица не разглашают точное количество кассетных боеприпасов, включенных в первую поставку. Тем не менее, они подчеркивают, что это вооружение оказало существенную поддержку Украине на южном фронте и помогло ей укрепить свои позиции.

Украинские защитники утверждают, что поступление американских кассетных боеприпасов имело существенное воздействие на их действия. Оно не только подняло боевой дух, но и помогло разбить оборонительные позиции российских войск на юге, продолжать оказывать давление на российские силы на востоке и предотвращать российские атаки на северо-востоке. Они также выделяют, что кассетные боеприпасы стали мощным дополнением к их уже имеющемуся арсеналу, особенно на фоне исчерпывания запасов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

"Они суперэффективны. Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, их дух поднимается", – сказал украинский морской пехотинец Сергей, который участвовал в успешном бою за Урожайное.

Защитники Украины также поясняют, что кассетные боеприпасы применяются в основном при атаках на вражескую пехоту, когда она находится на открытом пространстве. В то же время, они отмечают, что такие снаряды не являются эффективными против укрепленных российских позиций в окопах, которые представляют собой основное препятствие для контрнаступления.

Американские чиновники отмечают, что кассетные снаряды использовались Силами обороны для ударов по скоплениям российских войск, артиллерийским системам, противовоздушной обороне, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и транспортным средствам.

"Мы увидели в украинских отчетах, что они хорошо влияют на эту способность [атаковать]", – отмечала в недавнем интервью Лора К. Купер, заместитель помощника министра обороны США.

Напомним, что Вооруженные силы Украины в ходе освобождения села Урожайное Донецкой области могли использовать аналоги кассетных снарядов США собственного производства.

Отметим, правительство США сообщило о предоставлении Украине кассетных боеприпасов в июле 2023 года. Перед этим несколько недель шла дискуссия, насколько опасно появление этого оружия на территории страны. Согласно данным СМИ, украинское правительство обязалось выполнить ряд условий, чтобы получить этот вид БК.