Бойцы "Сталевого кордону" подняли украинские флаги в двух селах (видео)

На эту территорию никто не заходил из-за плотного заминирования, однако сейчас украинские пограничники проложили безопасный путь.

На Харьковщине в двух ранее освобожденных населенных пунктах Купянского района появились украинские флаги. Их подняли бойцы бригады НГУ "Сталевий кордон". Об этом сообщила 7 августа пресс-служба ГПСУ.

"Бойцы "Стального Кордона" подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя (ред. — Двуречанская поселковая громада Купянского района Харьковской области), — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные населенные пункты расположены на границе с РФ (1 км) в так называемой "серой зоне". После деоккупации Силами обороны Харьковской области на эту территорию никто не заходил из-за плотного минирования, однако сейчас украинские пограничники проложили безопасный путь и подняли Государственный Флаг Украины.

Напомним, что военнослужащие 47-й ОМБр ВСУ установили флаг Украины на территории села Работино в Запорожской области. Украинские защитники подняли национальный флаг с подписью главнокомандующего ВСУ над разрушенным зданием школы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возле здания ФСБ подняли флаг Украины. Свидетели происшествия рассказали, что за день до этого на проводах был закреплен большой мешок. Рано утром 18 августа мешок сорвался, раскрыв на глазах у всех флаг Украины.