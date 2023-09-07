"Псевдовыборы с огоньком": на Луганщине партизаны сожгли избирательный участок (видео)

Из-за пожара выборы на этом участке в Изварино оказались под вопросом.

На Луганщине украинские партизаны помешали проведению псевдовыборов на одном из участков. Его сожгли. Об этом сообщил экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай 7 августа.

"Псевдовыборы с огоньком. Украинские партизаны позаботились, чтобы так называемый избирательный участок на оккупированной части Луганской области отработал на все 100%, чтобы из пламени родилась именно та цифра, которая нужна оккупантам", — проинформировал он.

Инцидент произошел в поселке Изварино Сорокинской городской общины Должанского района Луганской области, который оккупирован с 2014 года.

"Как же красиво пылало. Нет никаких "выборов" — есть фарс, принуждение и беззаконие. Эти "выборы без выбора" ничего не изменят, украинские Силы обороны шагают деоккупировать нашу Луганщину. Мы скоро вернемся", — написал Гайдай.

Напомним, что на Луганщине дрон сорвал подготовку к "выборам", поразив авто с бюллетенями. Россияне с помощью военных везли их на избирательные участки, но партизаны с помощью FPV-дрона остановили их по дороге.

Ранее сообщалось, что в оккупированном городе Мариуполь ВС РФ продолжают проводить фальсификации, симулируя "выборы". Местных жителей заставляют "голосовать" на остановках общественного транспорта и даже просто на капотах автомобилей.