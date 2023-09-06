Федоров назвал количество украинцев, которые помогают организовать "выборы" на Запорожье

С территории России враг завозит людей во временно оккупированную Запорожскую область, чтобы те участвовали в так называемых "выборах". 48 из 60 кандидатов от партии "Единая Россия" являются привезенными из Сибири и Алтая.

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На временно оккупированной территории Запорожской области около трех тысяч человек помогают российским оккупантам организовать так называемые "выборы". Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире "Радио Свобода".

По его словам, это количество людей может показаться большим, однако не в сравнении.

"Всего на временно оккупированной территории Запорожской области проживает 300 тысяч населения. Поэтому, когда мы говорим, что 3 тысячи участвуют в организации фейкового процесса, то это один процент, даже меньше", — сказал Иван Федоров.

Он отметил, что большинство местным жителей отказались участвовать в так называемых "выборах", поэтому враг завозил людей, которые будут участвовать в фейковом избирательном процессе с территории Российской Федерации.

По словам Федорова, четыре "недопартии" участвуют в так называемых "выборах". От партии "Единая Россия" 48 из 60 кандидатов не являются местными, их привезли из Сибири, Алтая. Это свидетельствует о том, что оккупанты не доверят украинским предателям. Он отметил, что большинство местных в городе не знали до полной оккупации, или они были "под уголовным преследованием украинских правоохранительных структур до 24 февраля 2022 года".

Кроме этого, мэр Мелитополя рассказал, что главной целью так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях является снять пропагандистские видео для самих россиян, чтобы показать им, что местное население поддерживает оккупационную власть.

Напомним, 5 сентября стало известно, что оккупанты планируют организовать на временно оккупированной территории Луганской области проведение мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. Фейковые "выборы" нужны для того, чтобы враг смог обновить списки и мобилизовать в российскую армию новых людей.

В августе Верховная Рада Украины обратилась к парламентам мира, чтобы те признали так называемые российские "выборы" нелегитимными на временно оккупированных территориях.