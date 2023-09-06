Федоров назвав кількість українців, які допомагають організувати "вибори" на Запоріжжі

З території Росії ворог завозить людей до тимчасово окупованої Запорізької області, аби ті брали участь у так званих "виборах". 48 з 60 кандидатів від партії "Єдина Росія" є привезеними з Сибіру та Алтаю.

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На тимчасово окупованій території Запорізької області близько трьох тисяч людей допомагають російським окупантам організувати так звані "вибори". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Радіо Свобода".

З його слів, ця кількість людей може здатися великою, проте не в порівнянні.

"Усього на тимчасово окупованій території Запорізької області проживає 300 тисяч населення. Тож, коли ми говоримо, що 3 тисячі беруть участь в організації фейкового процесу, то це один відсоток, навіть менше", — сказав Іван Федоров.

Він зазначив, що більшість місцевим жителів відмовилися брати участь у так званих "виборах", тому ворог завозив людей, які братимуть участь у фейковому виборчому процесі з території Російської Федерації.

Зі слів Федорова, чотири "недопартії" беруть участь у так званих "виборах". Від партії "Єдина Росія" 48 з 60 кандидатів не є місцевими, їх привезли з Сибіру, Алтаю. Це свідчить про те, що окупанти не довірять українським зрадникам. Він зауважив, що більшість місцевих у місті не знали до повної окупації, або вони були "під карним переслідуванням українських правоохоронних структур до 24 лютого 2022 року".

Крім цього, мер Мелітополя розповів, що головною метою так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях є зняти пропагандистські відео для самих росіян, аби показати їм, що місцеве населення підтримує окупаційну владу.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що окупанти планують організувати на тимчасово окупованій території Луганської області проведення мобілізації до Збройних сил Російської Федерації. Фейкові "вибори" потрібні для того, аби ворог зміг оновити списки та мобілізувати до російської армії нових людей.

У серпні Верховна Рада України звернулася до парламентів світу, аби ті визнали так звані російські "вибори" нелегітимними на тимчасово окупованих територіях.