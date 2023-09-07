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"Насмешка над демократией": жителей Мариуполя вынуждают "голосовать" в полевых условиях (фото)

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Оккупанты проводят "голосование" на остановках

По данным Мариупольского городского совета, оккупантам необходимо создать картинку проведения "выборов", но они понимают, что добровольно украинцы не пойдут на "избирательные участки".

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В оккупированном городе Мариуполь российские военные продолжают проводить фальсификации, симулируя "выборы". Местных жителей принуждают "голосовать" на остановках общественного транспорта и даже прямо на капотах автомобилей. Об этом сообщают в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

Как говорится в сообщении, оккупанты стремятся сформировать видимость проведения "выборов", осознавая, что украинцы не будут идти на "избирательные участки" добровольно.

Для этого представители оккупационных войск выдумали создать так называемые "передвижные участки".

К местным жителям Мариуполя оккупанты приезжают на автомобилях, и жители вынуждены голосовать прямо на капоте этих машин. Кроме того, они организуют "передвижные участки" на транспортных остановках.

Законный мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что "выборы" на оккупированных россиянами территориях Украины – фарс и насмешка над демократией.

Сначала жителей Мариуполя вынудили получать паспорта враждебного государства, а теперь они принуждают их "голосовать" ради показа видимости.

"Мариупольцев заставили получить российские паспорта, а теперь приезжают к домам, чтобы они голосовали на фото и видеокамеры. Весь мир видит, что это постановка для российской пропаганды. Никакой легитимности у таких псевдовыборов нет", – сказал Бойченко.

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя "голосовать" на остановках и капотах авто Fullscreen
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя "голосовать" на остановках и капотах авто
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя "голосовать" на остановках и капотах авто Fullscreen
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя "голосовать" на остановках и капотах авто
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя "голосовать" на остановках и капотах авто Fullscreen
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя "голосовать" на остановках и капотах авто
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя "голосовать" на остановках и капотах авто
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя "голосовать" на остановках и капотах авто
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя "голосовать" на остановках и капотах авто

Напомним, 5 сентября стало известно, что оккупанты планируют организовать на временно оккупированной территории Луганской области проведение мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. Фейковые "выборы" нужны для того, чтобы враг смог обновить списки и мобилизовать в российскую армию новых людей.

В августе Верховная Рада Украины обратилась к парламентам мира, чтобы те признали так называемые российские "выборы" нелегитимными на временно оккупированных территориях.