"Насмішка над демократією": жителів Маріуполя змушують "голосувати" в польових умовах (фото)

За даними Маріупольської міської ради, окупантам необхідно створити картинку проведення "виборів", але вони розуміють, що добровільно українці не підуть на "виборчі дільниці".

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В окупованому місті Маріуполь російські військові продовжують проводити фальсифікації, симулюючи "вибори". Місцевих жителів примушують "голосувати" на зупинках громадського транспорту і навіть просто на капотах автомобілів. Про це повідомляють в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Як ідеться в повідомленні, окупанти прагнуть сформувати видимість проведення "виборів", усвідомлюючи, що українці не йтимуть на "виборчі дільниці" добровільно.

Для цього представники окупаційних військ вигадали створити так звані "пересувні дільниці".

До місцевих жителів Маріуполя окупанти приїжджають на автомобілях, і жителі змушені голосувати просто на капоті цих машин. Крім того, вони організовують "пересувні дільниці" на транспортних зупинках.

Законний мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що "вибори" на окупованих росіянами територіях України — фарс і насмішка над демократією.

Спочатку жителів Маріуполя змусили отримувати паспорти ворожої держави, а тепер вони примушують їх "голосувати" заради показу видимості.

"Маріупольців змусили отримати російські паспорти, а тепер приїжджають до домівок, щоб вони голосували на фото та відеокамери. Весь світ бачить, що це постановка для російської пропаганди. Жодної легітимності у таких псевдовиборів немає", — сказав Бойченко.

Окупанти змушують жителів Маріуполя "голосувати" на зупинках і капотах авто Окупанти змушують жителів Маріуполя "голосувати" на зупинках і капотах авто Окупанти змушують жителів Маріуполя "голосувати" на зупинках і капотах авто

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що окупанти планують організувати на тимчасово окупованій території Луганської області проведення мобілізації до Збройних сил Російської Федерації. Фейкові "вибори" потрібні для того, щоб ворог зміг оновити списки та мобілізувати до російської армії нових людей.

У серпні Верховна Рада України звернулася до парламентів світу, щоб ті визнали так звані російські "вибори" нелегітимними на тимчасово окупованих територіях.