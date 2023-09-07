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"Важный шаг": Китай накануне саммита G20 занял более проукраинскую позицию, – Bloomberg

Анастасия Ковалева
Фото: azertag.az | Китай накануне саммита G20 занял более проукраинскую позицию

По данным журналистов, учитывая позицию западных стран, которые призывали Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну, это важные изменения.

Перед началом саммита G20 делегация Китая, участвующая в составлении заключительного коммюнике, пересмотрела свое до этого нейтральное мнение относительно конфликта в Украине и приняла более благожелательную к Украине сторону. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным издания, ранее нейтральная позиция Пекина была выгодна РФ. Однако, согласно данным источника, власти Китая заняли более умеренную позицию по отношению к Украине, чем в прошлом году

Источник сообщает, что исходя из призывов западных стран, которые были направлены на Китай, чтобы оказать давление на Россию для прекращения конфликта, эти изменения в позиции Китая можно рассматривать как важный шаг.

Перед началом саммита все страны G20 достигли общего согласия относительно конфликта в Украине, как отмечает издание.

"В то же время Индия, которая принимает нынешний саммит G20, все еще не решилась осудить вторжение рф в Украину", — отмечает Bloomberg.

Напомним, глава РФ Владимир Путин отказался лично приезжать на саммит G20 в Индии. В канцелярии премьер-министра страны заявили, что на саммите "Большой двадцатки" РФ представит МИД Сергей Лавров.

Позже стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин также не приедет на саммит G20 в Индии. По данным журналистов, Пекин представит премьер-министр Ли Цян.