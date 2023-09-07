Подрыв Каховской ГЭС: Украина потеряла до 40% запасов пресной воды, — Укргидроэнерго (видео)

По словам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, возведение временного гидросооружения, которое может прекратить износ Каховского водохранилища, необходимо закончить до весеннего половодья.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС Украина потеряла от 35 до 40% запасов пресной воды. Об этом сообщил гендиректор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона.

По его словам, такой объем воды Украина могла бы потреблять на протяжении года.

"Мы потеряли 35-40% запасов пресной воды. До подрыва было примерно 18,6 млн кубокилометров воды, сейчас в русле реки осталось 3-3,5 млн кубокилометра", — сказал он.

По его словам, возведение временного гидросооружения, которое может прекратить износ Каховского водохранилища, необходимо закончить до весеннего половодья. Если работу не закончить, то придется ждать еще целый год.

"6 июня после подрыва было проведено заседания и было поручение президента и премьера срочно делать все мероприятия и проектные решения касательно возведения временного гидросооружения, чтобы перекрыть Каховское водохранилище. Вода – это приоритет", — сказал Сирота.

По его словам, временные сооружения помогут осушить место подрыва и демонтировать станцию, а также провести все необходимые экспертизы. Также они будут средством для переправы с одного берега Днепра на другой. Однако для начала строительства необходима деоккупация левого берега реки.

Игорь Сирота о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Напомним, что специалисты назвали главную угрозу подрыва Каховской ГЭС. Так, эксперты Центра общественного здоровья заявили, что благодаря противоэпидемическим мероприятиям удалось избежать вспышек таких опасных инфекционных болезней, как холера. Однако достаточно важно не терять бдительности и осторожно относиться к любым проявлениям.