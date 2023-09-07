Последствия подрыва Каховской ГЭС: специалисты назвали главную угрозу (видео)

Одной из главных угроз после ликвидации последствий подрыва российскими агрессорами Каховской дамбы является отсутствие чистой питьевой воды.

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Специалисты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины сообщили, что завершена ликвидация последствий подрыва Каховской дамбы, который осуществили российские оккупанты в июне. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

Главное, на что обращают внимание специалисты, — это то, что благодаря противоэпидемическим мероприятиям удалось избежать вспышек таких опасных инфекционных болезней, как холера. Однако достаточно важно не терять бдительности и осторожно относиться к любым проявлениям, отметил Богдан Красько, начальник отдела готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации Центра, в эфире телеканала "Суспільне. Сопротивление".

"Основные риски будут связаны с доступностью населения к чистой питьевой воде, в частности в тех населенных пунктах, где еще не полностью восстановлено централизованное водоснабжение, проводятся мероприятия по дезинфекции колодцев. Поэтому всем советуем с особым вниманием относиться к использованию питьевой воды в быту", — подчеркнул специалист.

Он посоветовал обязательно обращаться в местные органы власти, органы контроля и профилактики болезней, медицинские учреждения, если жители почувствовали неприятный привкус в воде или заметили, что она изменила цвет. Специалисты должны взять пробы и принять меры для очистки и улучшения качества воды.

"Сразу (после подрыва. — Ред.) начался мониторинг факторов окружающей среды: то есть это исследование питьевой воды как централизованных сетей, децентрализованных сетей водоснабжения, в частности частных колодцев у людей. Также исследовалась вода из альтернативных источников водоснабжения, исследовались пробы почвы в тех местах, где уже вода сходила, на токсикологические и микробиологические показатели. Проводились и замеры атмосферного воздуха в тех областях, которые пострадали в результате подрыва дамбы ГЭС", — рассказал Красько.

Специалисты предупредили о главной угрозе подрыва Каховской ГЭС

Специалисты ЦОС отметили, что было создано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы, среди населения была проведена разъяснительная кампания, по состоянию на 1 сентября роздано более 237 тысяч обеззараживающих таблеток. Специалисты обратили внимание на то, что худшие пробы воды наблюдались в Николаевской и Одесской областях, хотя сейчас в целом показатели улучшились.

"В первые дни после теракта по бактериологическим показателям не соответствовали более 35% проб, то сейчас в отдельных точках этот показатель составляет до 10%", — отметил руководитель отдела ЦОЗ.

Напомним, ранее специалисты Центра национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях Херсонской области может возникнуть эпидемия, к которой приведет затопление кладбищ из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Кроме того, министр МВД Игорь Клименко в Фокусе рассказал о таких последствиях подрыва дамбы, как вымывание мин и угроза для Запорожской АЭС. Кроме того, в Фокусе представители Министерства обороны спрогнозировали, что ожидает в будущем Херсонский регион.