Наслідки підриву Каховської ГЕС: фахівці назвали головну загрозу (відео)

Однією з головних загроз після ліквідації наслідків підриву російськими агресорами Каховської дамби є відсутність чистої питної води.

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Фахівці Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров’я України повідомили, що завершено ліквідацію наслідків підриву Каховської дамби, який здійснили російські окупанти у червні. Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

Головне, на що звертають увагу спеціалісти, — це те, що завдяки протиепідемічним заходам вдалося уникнути спалахів таких небезпечних інфекційних хвороб, як холера. Проте досить важливо не втрачати пильності та обережно ставитися до будь-яких проявів, зазначив Богдан Красько, начальник відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації Центру, в ефірі телеканалу "Суспільне. Спротив".

"Основні ризики будуть пов’язані з доступністю населення до чистої питної води, зокрема у тих населених пунктах, де ще не повністю відновлено централізоване водопостачання, проводяться заходи з дезінфекції криниць. Тому всім радимо з особливою увагою ставитися до використання питної води у побуті", — наголосив фахівець.

Він порадив обов’язково звертатися до місцевих органів влади, органів контролю та профілактики хвороб, медичних закладів, якщо мешканці відчули неприємний присмак у воді або помітили, що вона змінила колір. Спеціалісти мають взяти проби і вжити заходів для очищення та поліпшення якості води.

"Одразу (після підриву. — Ред.) почався моніторинг факторів довкілля: тобто це дослідження питної води як централізованих мереж, децентралізованих мереж водопостачання, зокрема приватних колодязів у людей. Також досліджувалася вода з альтернативних джерел водопостачання, досліджувалися проби ґрунту у тих місцях, де вже вода сходила, на токсикологічні та мікробіологічні показники. Проводилися й заміри атмосферного повітря у тих областях, які постраждали внаслідок підриву дамби ГЕС", — розповів Красько.

Фахівці попередили про головну загрозу підриву Каховської ГЕС

Фахівці ЦГЗ зауважили, що було створено 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози, для населення була проведена роз’яснювальна кампанія, станом на 1 вересня роздано понад 237 тисяч знезаражувальних пігулок. Спеціалісти звернули увагу на те, що найгірші проби води спостерігалися у Миколаївській та Одеській областях, хоча зараз загалом показники поліпшилися.

"У перші дні після теракту за бактеріологічними показниками не відповідали понад 35% проб, то наразі в окремих точках цей показник становить до 10%", — зазначив керівник відділу ЦГЗ.

Нагадаємо, раніше фахівці Центру національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області може виникнути епідемія, до якої призведе затоплення кладовищ через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Крім того, міністр МВС Ігор Клименко у Фокусі розповів про такі наслідки підриву дамби, як вимивання мін і загроза для Запорізької АЕС. Крім того, у Фокусі представники Міністерства оборони спрогнозували, що очікує у майбутньому Херсонський регіон.