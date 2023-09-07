"Диагнозы довольно неутешительные": в Мечникова рассказали о состоянии раненых в Константиновке (видео)

За ночь медики больницы сделали 6 операций пострадавшим, их проводили 40 хирургов. Все пациенты находятся на искусственной вентиляции легких.

В клинической больнице имени Мечникова спасают шестерых пострадавших от ракетного удара по Константиновке Донецкой области. Они все находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко, информирует "Суспільне".

"Все они на искусственной вентиляции легких. Все они прооперированы. Некоторые повторно. Диагнозы достаточно неутешительные", — сказал Рыженко.

По его словам, состояние пациентов тяжелое. Они все имеют травмы, с которыми люди редко выживают. Но заметил, что медики делают все возможное, чтобы их спасти.

"Обломки залетели в грудь и в живот. Сегодня в реанимации почти всех стабилизировали. За ночь сделали шесть тяжелых операций. Ночью работали 40 хирургов", — рассказал он.

Рыженко сказал, что одной из пациенток пришлось запускать сердце, потому что была остановка.

Удар РФ по Константиновке

6 сентября, около 14:00 ВС РФ нанесли удар по городу Константиновка в Донецкой области. По состоянию на 18:00 6 сентября было известно о 17 погибших и 32 раненых. Позже правоохранители исправили количество погибших, указав, что их 16. Спасатели ликвидировали пожар на площади 300 кв.м.

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры удара по Константиновке. Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрела рынка в Константиновке известно о 16 погибших, из них 1 ребенок.