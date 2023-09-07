Российский дрон уничтожен: Воздушные силы показали работу установки Gepard в Одесской области (видео)

Украинские военные открыли огонь и уничтожили российский дрон за несколько секунд с помощью немецкой самоходной установки Gepard.

Ночью 7 сентября в Одесской области во время вражеской атаки дронов по Одесской области зенитная установка Gepard уничтожила российский Shahed. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВС Украины в Telegram.

"Вражеский Shahed уничтожен!" — говорилось в сообщении.

Воздушные силы ВСУ показали в боевой работе немецкую зенитную самоходную установку Gepard. На кадрах видно, как украинские военные открыли огонь из установки Gepard. Несколько метких выстрелов — и вражеский дрон Shahed уничтожен в небе.

Немецкая зенитная самоходная установка Gepard

Зенитная установка имеет вес 48 тонн, способна развивать скорость до 65 километров в час и выпускать до 1100 снарядов в минуту. Она является эффективной против воздушных целей и в боях с бронированной техникой. Ее эффективная дальность составляет от 3,5 до 5,5 км в зависимости от боеприпасов. Установка Gepard вооружена двумя 35-мм пушками "Эрликон", каждая из которых выпускает 550 снарядов в минуту, за секунду — 18 снарядов.

Установка имеет мощные радиолокационные системы — радары, которые мониторят воздушное пространство в радиусе 15 км. Кроме этого, Gepard способен идентифицировать воздушные объекты по принципу "свой-чужой".

Зенитная установка Gepard Фото: Flickr

ВС РФ обстреляли Одесскую область ночью 7 сентября: что известно

В ночь на 7 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали несколькими группами ударных БПЛА иранского происхождения Shahed-136/131 Сумскую и Одесскую области. Это уже четвертая за пять дней атака на Измаильский район.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, враг атаковал южную часть области в течение не менее трех часов подряд. 4

В результате обстрела пострадали двое водителей грузовиков. Также были разрушены элеватор и административные помещения. От взрывной волны повреждения получили частные домовладения.

Напомним, 5 сентября стало известно, что Rheinmetall наладил производство боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard. Украина уже получила партию снарядов для Gepard.