Вертолеты Ка-52 имеют блок наведения помех на украинские РЛС: какие возможны контрмеры

Для обнаружения украинских РЛС в блоках применяются современные методы электронного сканирования. После обнаружения сигнала система генерирует точечный сигнал помехи, перегружая приемник радара высокоинтенсивным сигналом.

Российские ударные вертолетные группы из Ка-52 и Ми-35 в непосредственной близости от линии фронта используют новые методы борьбы с украинскими радарами наведения. Они оснащены блоками наведения, направленными на РЛС, что представляет угрозу для украинских систем противовоздушной обороны. О том, какие методы радиоэлектронной борьбы применяют российские ВВС против украинских объектов, и что могут противопоставить ВСУ говорится в аналитическом отчете британского Королевского института объединенных служб (RUSI), опубликованном 4 сентября.

В докладе подробно раскрываются методы радиоэлектронной борьбы, применяемые российскими ВВС против украинских РЛС. Сообщается, что украинские военные отмечают взаимосвязь между устранением GPS-помех в российских формированиях и последующими авиационными ударами, что свидетельствует о необходимости тщательной навигации для синхронизации этих операций. Авторы доклада подчеркнули, что это весьма актуально, поскольку обе армии используют схожие платформы.

Дело в том, что россияне вынуждены применять ударные вертолеты в непосредственной близости к линии фронта. Это является безусловной проблемой для их авиации, поскольку чем ближе к линии боевого столкновения они применяются, тем ближе находятся склады с боеприпасами и пунктами дозаправки. А это значит, что эти объекты могут быть в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Как работают блоки помех на вертолетах

Российские блоки способны излучать помехи в определенных направлениях, что позволяет избирательно воздействовать на украинские радары, сводя к минимуму риск создания помех для дружественных систем.

Для обнаружения РЛС противника в блоках применяются современные методы электронного сканирования. После обнаружения сигнала система генерирования помех быстро анализирует его частоту, модуляцию и другие характеристики, чтобы сгенерировать помехи.

Главный принцип системы — перегрузить приемник радара высокоинтенсивным сигналом, лишив его возможности точно обнаруживать и сопровождать цели.

Кроме того эти блоки способны излучать ложные радиолокационные сигналы, чтобы запутать алгоритмы слежения украинских радаров.

"Имитируя присутствие нескольких целей или генерируя фантомное эхо, они могут создавать хаотичную радиолокационную обстановку, затрудняя противнику точное обнаружение и поражение реальных целей", — говорится в публикации.

Возможности модернизации

Российские радиолокационные станции наведения, используемые на вертолетах Ка-52 и Ми-35, отличаются высокой адаптивностью и возможностью модернизации, отмечают эксперты. Они могут включать в себя усовершенствованные алгоритмы обработки сигналов и методы перестройки частоты для противодействия развивающимся радиолокационным технологиям противника.

Таким образом сохраняя адаптивность и способность к модернизации с помощью нового программного обеспечения модули могут сохранять свою эффективность даже против сложных радиолокационных систем.

Какие возможны контрмеры

В RUSI отметили, что несмотря на то, что украинские вооруженные силы располагают геолокационными данными о точках дозаправки российских вертолетов и их вооружении, украинская сторона испытывает трудности.

В частности сказывается недостаток тактических средств ПВО в арсенале Сил обороны, который усугубляется еще тем, что российские вертолеты выполняют боевые задачи на малых высотах и находятся в воздухе короткий промежуток времени.

"В совокупности это создает серьезную проблему для противодействия агрессивному авиационному нападению россиян", — отмечают аналитики.

Напомним, 17 августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинские защитники за одни сутки уничтожили сразу два российских вертолета Ка-52. По его словам, эти машины не могли бы летать без компонентов, поставляемых Западом.