Российские вертолеты Ка-52 не летали бы без компонентов Запада и Азии, — Ермак

По словам главы Офиса президента, существующих санкций недостаточно и Российская Федерация научилась их обходить. Украинские специалисты продолжают изучать авиацию противника.

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Бойцы Вооруженных сил Украины за одни сутки уничтожили сразу 2 российских вертолета Ка-52. Они содержат в себе компоненты из западных и азиатских стран. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале 17 августа.

По его словам, если бы не западные детали, эти российские вертолеты не могли бы летать. На фронте они используются регулярно, по словам военных, тем самым у противника появляется преимущество в воздухе.

Украинские специалисты уже давно изучают этот вид авиации ВС РФ, которым наносятся удары по позициям Сил обороны.

"Нам известно, что этот вертолет содержит высокотехнологичные компоненты Западных государств и стран Азии. В частности, чипы, микропроцессоры, интегральные схемы, приемники, флеш-память, телекоммуникационные трансформаторы, трансиверы, линейные стабилизаторы, микросхемы, без которых его работа была бы невозможна , поскольку Россия не способна производить такие технологические продукты", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается изучение путей, благодаря которым Российской Федерации удается обходить санкции и получать нужные компоненты для техники и вооружения. Группа Макфола-Ермака уже делилась с партнерами информацией о происходящем, но этого недостаточно.

"Санкций нужно больше, поэтому в ближайшее время мы опубликуем документ с дополнительными предложениями. Санкции против России нужно усилить. Российский ВПК не должен иметь доступ к технологиям. Сбивать Ка-52 — это замечательно. Но гораздо лучше — лишить Россию возможностей его производить", — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, украинским военным удалось за одно утро 17 августа уничтожить сразу два российских вертолета Ка-52, стоимость которых от 16 миллионов долларов. Один из них удалось ликвидировать в Запорожской области, а второй на Бахмутском направлении.