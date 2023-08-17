Російські гвинтокрили Ка-52 не літали б без компонентів Заходу та Азії, — Єрмак

За словами глави Офісу президента, наявних санкцій недостатньо і Російська Федерація навчилася їх обходити. Українські фахівці продовжують вивчати авіацію противника.

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Бійці Збройних сил України за одну добу знищили одразу 2 російські гвинтокрили Ка-52. Вони містять у собі компоненти із західних та азійських країн. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі 17 серпня.

За його словами, якби не західні деталі, ці російські гвинтокрили не могли б літати. На фронті вони використовуються регулярно, за словами військових, тим самим у противника з'являється перевага в повітрі.

Українські фахівці вже давно вивчають цей вид авіації ЗС РФ, яким завдаються удари по позиціях Сил оборони.

"Нам відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Зокрема, чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки Росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти", — ідеться в повідомленні.

Наразі триває вивчення шляхів, завдяки яким Російській Федерації вдається обходити санкції й отримувати потрібні компоненти для техніки та озброєння. Група Макфола-Єрмака вже ділилася з партнерами інформацією про те, що відбувається, але цього недостатньо.

"Санкції проти РФ потрібно посилювати. Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій. Збивати Ка-52 — це чудово. Але набагато краще — позбавити Росію можливостей його виробляти", — підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, українським військовим вдалося за один ранок 17 серпня знищити одразу два російські гвинтокрили Ка-52, вартість яких від 16 мільйонів доларів. Один із них вдалося ліквідувати в Запорізькій області, а другий на Бахмутському напрямку.