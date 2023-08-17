"Є, красава": бійці "Магури" зняли момент падіння гвинтокрила ЗС РФ Ка-52 (відео)

На опублікованому ролику після кількох секунд тиші з'явився яскравий спалах у небі, що свідчить про ефективну роботу бійців ЗСУ. Воїни не змогли стримати емоцій.

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Українським військовим вдалося за один ранок 17 серпня знищити відразу два російські гвинтокрили Ка-52, вартість яких від 16 мільйонів доларів. Українські Telegram-канали почали публікувати кадри з моментом краху ворожої техніки, передає Фокус.

На ролику зафіксована безпосередня спроба воїнів 47-ї бригади "Маґура" збити гелікоптер Ка-52, який належить російським військам. Обвінчалася вона успіхом, адже снаряд влучив точно в ціль. Це також можна помітити за реакцією бійців ЗСУ, які не змогли стримати емоцій від того, що відбувається.

"Є, бл**ь, красава", — каже один із них після яскравого спалаху в небі, який свідчить про ліквідацію цілі.

Після цього ролик переривається.

ЗСУ знищили гвинтокрили ЗС РФ: що відомо

Відомо, що один із них ліквідували на території Запорізької області. Саме з ним з'явився ролик у мережі. На рахунку бійців 47 бригади — це вже 8-й "назавжди приземлений Ка-52", вартість якого сягає $16 млн.

"Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського гелікоптера Ка-52 в районі Роботине Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

Примітно, що знищили його за допомогою одного пострілу з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Другий вертоліт перехопили на Бахмутському напрямку, про що раніше повідомили в Командуванні Повітряних сил.

Нагадаємо, 27 липня у британській розвідці зазначили, що на півдні України ЗС РФ зміцнили повітряні сили гвинтокрилами Ка-52М. Аналітики зазначили, що вдосконалені гелікоптери стають найбільш впливовим озброєнням на Запорізькому напрямку, де українські сили ведуть наступальні операції.