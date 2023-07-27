На півдні України ЗС РФ зміцнили повітряні сили вертольотами Ка-52М, — британська розвідка

У британському Міноборони зазначають, що вдосконалені вертольоти стають найбільш впливовим озброєнням на Запорізькому напрямку, де українські сили ведуть наступальні операції.

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Повітряні сили РФ з моменту повномасштабного вторгнення в Україну втратили понад 40 ударних вертольотів Ка-52 "Алігатор". Ці машини є найважливішою складовою в обороні ЗС РФ на Запорізькому напрямку, а тепер там були помічені модернізовані Ка-52М. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

"В умовах, коли українські війська продовжують масштабні наступальні операції в Запорізькій області, однією з найвпливовіших російських систем озброєння в цьому секторі є ударний гелікоптер Ка-52", — йдеться в черговому звіті.

Розвідка зазначає, що за останні місяці Росія зміцнила повітряні сили на південному фронті невеликою кількістю модернізованих гелікоптерів Ка-52М, які були поліпшені з урахуванням досвіду бойових дій у Сирії.

Вертоліт Ка-52М. Фото: Piotr Butowski

Підтвердженням використання поліпшеної версії гелікоптерів в Україні слугують фотографії, розміщені в соціальних мережах, на яких льотчики позують поруч із новими машинами.

Найважливішим компонентом нових ударних гелікоптерів стали ракети ЛМУР з дальністю ураження до 15 км.

"Екіпажі Ка-52М швидко використовують можливості для пуску цієї зброї за межами досяжності українських ППО", — підкреслили в британському Міноборони.

Раніше ми писали, що західні експерти відзначили появу модернізованих вертольотів Ка-52М у складі російських збройних сил. Зокрема, експерт Пьотр Бутовскі звернув увагу, що нові машини оснащені поліпшеними оптико-електронними системами ГОЕС-451М, комплексами оборони Л418 "Моноблок" і керованими ракетами ЛМУР.