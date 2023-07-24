Росія модернізує вертоліт Ка-52: чи з'явилися машини на фронті в Україні (фото)

Модернізований варіант вертольота отримав поліпшену оптико-електронну систему ГОЕС-451М, комплекс оборони Л418 "Моноблок" і керовані ракети ЛМУР.

Related video

У мережі з'явилися знімки нової модифікації модернізованого бойового вертольота Ка-52М, який вже перебуває на озброєнні Росії. Ймовірно, російські вдосконалені Ка-52 "Алігатор" уже з'явилися на передовій і беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Про те, що з себе представляє гелікоптер Ка-52М розповів експерт Пьотр Бутовскі в матеріалі War Zone.

Автор публікації пише, що нові Ка-52М з'явився на трьох фотографіях, розміщених на каналі Fighterbomber у Telegram. На одній із них машина має свіже забарвлення, що свідчить про те, що він був поставлений нещодавно. Тим часом точно визначити локацію, де було зроблено фото неможливо, хоча не можна й виключити, що вони були зроблені на окупованій частині території України.

Ка-52М з новими датчиками. Джерело: Fighterbomber

"Повідомлення про застосування Ка-52М в Україні вже з'являлися в ЗМІ, але вони не були підкріплені жодними знімками", — зазначає Бутовскі.

Що являє собою Ка-52М

5 квітня 2019 року компанія "Камов" отримала від Міністерства оборони РФ контракт на виконання дослідно-конструкторської роботи "Авангард-4", метою якої було розроблення модернізованого Ка-52М. Фактичні роботи розпочалися значно раніше, ніж було передбачено контрактом, і до цього часу нове обладнання та озброєння, що використовується на Ка-52М, було практично готове.

Перший Ка-52М здійснив перший політ після переобладнання 10 серпня 2020 року. Згідно з контрактом, машина мала завершити всі випробування і бути готовою до серійного виробництва до кінця вересня 2022 року.

Вертоліт отримав модернізовану оптико-електронну систему ГОЕС-451М, оновлений комплекс зв'язку БКС-50М, а також систему управління зброєю СУО-806ПМ. Найсуттєвішим доповненням до озброєння вертольота є поява керованої ракети ЛМУР з дальністю польоту до 14,5 км залежно від висоти пуску.

Характеристики ракети ЛМУР

Було проведено й інші модернізації самого вертольота. Лопаті несучого гвинта Ка-52М оснащені потужнішим термоелементом, що дає змогу вертольоту працювати в ширшому діапазоні температур, зокрема в Арктиці.

Шасі оснащене колесами з підвищеною вантажопідйомністю та зносостійкістю, вертоліт також має зовнішнє світлодіодне освітлення. Кабіна екіпажу має поліпшену ергономіку і краще пристосована для польотів в окулярах нічного бачення.

Ка-52М має максимальну злітну масу близько 12,4 тис. кг, максимальну швидкість 300 км на годину, стелю 5 500 м і дальність польоту 460 км.

На фото стрілка "1" вказує на оптико-електронну систему ГОЕС-451М, встановлену під передньою частиною фюзеляжу. У турелі розміщено тепловізор, телевізійну камеру, лазерний далекомір/цілевказівник, виведення лазерного променя на протитанкові ракети, а також лазерний трекер плями. Система забезпечує підвищену дальність виявлення і розпізнавання, що відповідає дальності дії нових видів зброї, зокрема ракети ЛМУР.

Стрілка номер "2" вказує на ультрафіолетовий датчик попередження про ракетний напад (ПРН) Л418-2 виробництва казанського ВАТ "ГИПО", що входить до складу комплексу оборони Л418 "Моноблок". Чотири таких датчика розміщуються з боків носової частини фюзеляжу і на хвостовій стрілі, охоплюючи всі 360 градусів навколо вертольота.

Стандартна ГОЕС-451 (ліворуч) і модернізована оптико-електронна турель ГОЕС-451М

Стрілка номер "3" вказує на невеликий повітрозабірник на нижньому боці обтічника в передній частині фюзеляжу; з іншого боку, симетрично, ще один аналогічний повітрозабірник. Таких повітрозабірників немає в жодному з раніше помічених вертольотів Ка-52, зазначає Бутовскі. Він забезпечує охолодження антени РЛС з активною фазованою антенною решіткою (АФАР) "Резец" від компанії "Заслон", яка проходить випробування на цьому вертольоті. Розробники стверджують, що ця РЛС здатна виявляти групи танків на дистанції до 30 км.

"Потрібно дочекатися додаткових зображень Ка-52М у його новому варіанті, щоб отримати більше ясності щодо точної конфігурації цієї нової версії, а також щодо того, чи перебуває він уже в Україні, чи бере участь там у війні", — підсумував експерт.

Нагадаємо, у червні російські війська стали більш активно застосовувати ударні вертольоти Ка-52 на півдні України. Однак для боротьби з ними на озброєнні ЗСУ є системи SHORAD, як радянських зразків, таких як 9К330 "Тор", так і західних ЗРК AN/TWQ-1 Avenger і Gepard.