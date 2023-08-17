Два за ранок: українські бійці збили російські вертольоти Ка-52 (фото)

Росіяни втратили дві одиниці дорогої авіації в Запорізькій і Донецькій областях. Один з "Алігаторів" був знищений пострілом з ПЗРК.

Related video

У четвер, 17 серпня, воїни 47-ї окремої механізованої бригади збили ворожий вертоліт Ка-52 на території Запорізької області. Таким чином, від початку цього дня українські захисники успішно ліквідували вже два російські "Алігатори". Про це повідомили у пресслужбі 47 ОМБр у Facebook.

"Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського гелікоптера Ка-52 в районі Работиного Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

Російський "Алігатор" був виявлений вогневою групою зенітного ракетно-артилерійського дивізіону приблизно о 07:40 ранку. За допомогою одного пострілу з переносного зенітно-ракетного комплексу вертоліт був успішно знищений.

Повідомляється, що на рахунку бійців 47 бригади — це вже 8-й "назавжди приземлений Ка-52", вартість якого сягає $16 млн.

Таким чином, протягом поточної доби Сили оборони знищили два вертольоти "Ка-52". Раніше Командування Повітряних сил повідомляло про ліквідацію "Алігатора" на Бахмутському напрямку.

Характеристики вертольота Ка-52

Російський бойовий вертоліт Ка-52 виконує цілий спектр завдань. Авіаційна техніка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. Гелікоптер здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Він є фактично продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".

Цю модель ударного вертольота вважають найкращою у ПКС РФ. Обладнаний радарною системою "Арбалет". Вертоліт має броньовану капсулу для екіпажу. Здатний розвивати максимальну швидкість у 350 км/год. Початок експлуатації — 2008 рік.

Нагадаємо, що українські захисники регулярно збивають вертольоти цієї моделі. Бійці 93-го ОМБр "Холодний яр" у травні знищили ударний вертоліт ЗС РФ КА-52 "Алігатор". Українські захисники виявили два ударні вертольоти ЗС РФ, які низько летіли над землею. По цілях запустили дві ракети зі Stinger і "Голки", одна з яких точно влучила.

Українські військові 23 травня знищили російський вертоліт Ка-52. У Генштабі ЗСУ заявили, що російський бюджет втратив ще близько 16 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, 13 червня журналісти проєкту "Схеми" дізналися, що ЗС РФ перекинули до Бердянська близько 30 вертольотів. Більшість призначено для підтримки сухопутних військ під час захисту від контрнаступу ЗСУ.