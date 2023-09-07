Российская агрессия в Черном море: Болгария усилит береговую охрану ракетами

Болгария усиливает оборону "чтобы никто не смел приближаться" к их черноморскому побережью.

Премьер-министр Николай Денков заявил, что Болгария должна развивать свои Военно-морские силы, чтобы обеспечить их максимальную боеспособность для защиты страны. Об этом сообщает Novinite.com.

Поводом для заявления стала напряженная ситуация в Черном море, сложившаяся в результате вторжения России в Украину.

"В настоящее время мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу отвечают силой. Именно поэтому мы начали закупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не посмел приблизиться к нашим черноморским городам", – сказал Денков.

Имперские амбиции России

Премьер-министр Денков считает, что национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы отодвинуть как можно дальше от своих границ линию фронта и Россию, как агрессора. Именно поэтому Болгария приняла решение поддерживать Украину в этом конфликте.

"Российские политики неоднократно говорили, что вслед за Украиной идут прибалтийские республики и Молдова. Пришло время болгарским гражданам открыть глаза на то, что есть агрессор, который хочет вернуть себе имперское влияние", – добавил Денков.

Отказ от сотрудничества с РФ

Премьер-министр уточнил, что в существующих условиях не может быть и речи о сотрудничестве Болгарии с Россией по любым энергетическим проектам, и в первую очередь по строительству АЭС "Белене".

Денков добавил, что он не исключает продажи оборудования с недостроенной АЭС Украине, которая проявляет интерес к такой сделке.

Ранее стало известно, что Болгария может передать ВСУ советскую бронетехнику.

Также мы писали, что Болгария бросила Украине спасательный круг, став одним из крупнейших поставщиков оружия в условиях конфликта с Россией.