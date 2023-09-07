Экстрадиция военнообязанных из стран ЕС в Украину: Австрия выступила против

В Австрии проживает около 14 тысяч военнообязанных украинцев, которых страна не собирается экстрадировать. В МВД Австрии подобные действия назвали "вмешательством в систему убежища и государственность".

Австрия не будет выдавать Киеву украинских мужчин, которые сбежали от мобилизации из Украины. Об этом сообщило издание eXXpress со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел.

"Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность, никто не мог бы этого сказать Австрии", — сказал представитель МВД.

Он отметил, что на родину не отправят ни одного военнообязанного украинца. Вена проигнорирует соответствующий письменный запрос от украинского народа, если такой пришлют.

По информации издания, на территории Австрии сейчас находится 14 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 54 лет, которые зарегистрированы как перемещенные лица. В частности, это могло бы быть 28 батальонов для ВСУ. Кроме этого, в стране насчитывается более 67 тысяч украинских женщин. Всего Австрия насчитывает 101 629 перемещенных лиц, среди которых есть мужчины, женщины, дети и пожилые люди.

Экстрадиция украинцев из стран Европы: что известно

31 августа глава фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина сможет вернуть военнообязанных мужчин, которые незаконно выехали из Украины во время военного положения. По его словам, правоохранительные органы в любой стране мира, кроме России, могут обратиться с запросом о выдаче военнообязанных граждан, которые незаконно покинули страну.

1 сентября член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что для возвращения граждан, которые незаконно выехали из Украины, нужно, чтобы против них были зарегистрированы уголовные производства.

4 сентября в польских СМИ появилась информация, что страна начала выдавать Киеву мужчин, которые после 24 февраля 2022 года сбежали из Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ 80 тысяч мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Польшу.

Напомним, главный юрисконсульт международной коллегии адвокатов Legal Status, который специализируется на делах, связанных с экстрадицией, Игорь Довгаль рассказал, что процедура экстрадиции включает комбинацию из административного и судебного процесса. В частности, отказ может возникнуть на любом из этапов, ведь экстрадиция — не обязанность государства, а право.