"Я нахожусь в Украине": в оккупированном Севастополе парень снял флаг РФ (видео)

Молодой человек сказал, что Севастополь – это Украина, а также отметил, что "референдум" в Крыму был незаконным. В сети пишут, что парня задержали.

Во временно оккупированном Севастополе задержали молодого человека, который снял флаг Российской Федерации и заявил, что находится в Украине. Об этом сообщил пророссийский Telegram-канал.

В сеть попало видео, на котором парень констатирует, что Россия напала на его страну и что Севастополь является частью Украины. Он также отметил, что "референдум", который российские оккупанты провели в 2014 году, является незаконным.

В российских пабликах утверждают, что парень снял флаг РФ и якобы топтал его ногами. Позже появилась информация о том, что его задержали.

Инцидент прокомментировали в украинском волонтерском проекте InformNapalm, отметив, что Севастополь является родным городом для многих членов их команды.

"Молодой парень откровенно говорит оккупантам, что Севастополь — это Украина. Позже репрессивные карательные органы оккупантов его задержали, но чем ближе будет деоккупация Крыма, тем громче и чаще будут голоса людей, которые ждут деоккупации", — заявили в сообществе.

Напомним, 2 мая стало известно, что в курортном городе Ялта, что во временно оккупированном Крыму, местные полицейские нашли подростка, который заявил на камеру, что поддерживает Украину.

Мы также писали 24 июля о том, что житель Севастополя в оккупированном Крыму получил административный арест за оскорбления в адрес России и россиян. Мужчина требовал от граждан РФ убираться с полуострова.