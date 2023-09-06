"Операция в Крыму продолжается": в ГУР рассказали о потерях РФ после высадки на полуострове

По словам представителя разведки Андрея Юсова, сейчас он не может делиться всеми подробностями действий украинских военных на полуострове, однако борьба с оккупантами не останавливается.

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Украинская спецоперация на территории временно оккупированного Крымского полуострова продолжается и бойцы готовы выполнять все поставленные задачи до полного освобождения. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в интервью "Укринформ" 6 сентября.

По его словам, активные действия происходят постоянно, однако сейчас раскрывать все секреты и подробности в публичном доступе не уместно.

"В настоящее время этот комплекс мероприятий продолжается. Детали мы раскрывать не будем, но все поставленные цели (при высадке украинского десанта на мысе Тарханкут в Крыму 24 августа – ред.) были достигнуты. Имеется уничтоженный личный состав и военные средства противника. Во время этой операции уничтожили четыре вражеских катера", – заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель разведки отметил, что удалось ликвидировать несколько десятков российских оккупантов, а вот украинские защитники с эффективной спецоперации вернулись живыми, без потерь.

Такие высадки на оккупированной территории мотивируют граждан Украины, а вот россиян наоборот — пугают.

Зашел разговор и о перехвате телефонного звонка российского военного командиру. Тот утверждал, что 25 августа рядом с населенным пунктом Новоозерное в Крыму снова высадился украинский десант, однако в ГУР оставили это без комментариев.

"Если врагу повсюду видится украинский десант, это очень хорошо. Мы будем продолжать в том же духе. Операция в Крыму продолжается", — подытожил Андрей Юсов.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что россияне на Крымском мосту установили новый пролет вместо поврежденного. По информации журналистов, пролет был поврежден в результате атаки надводных дронов в ночь на 17 июля. Ранее россияне размещали возле моста баржи, которые, по мнению Кремля, должны предотвратить новые спецоперации Украины.