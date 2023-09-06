Россияне на Крымском мосту установили новый пролет вместо поврежденного: спутниковые снимки

По данным журналистов, пролет был поврежден в результате атаки надводных дронов в ночь на 17 июля. Ранее россияне размещали возле моста баржи, которые, по мнению Кремля, должны предотвратить новые спецоперации Украины.

Related video

На Крымском мосту российские власти заменили поврежденный пролет, который пострадал от атаки дронов 17 июля. Об этом стало известно из спутниковых снимков от сервиса Planet, опубликованных российской службой Радио Свобода.

Сравнив снимки от 3 и 5 сентября, журналисты обнаружили, что на первой фотографии отсутствует пролет, в то время как на второй фотографии можно увидеть его восстановленное состояние.

Отмечено, что ранее южнее моста были установлены баржи, которые, как предполагается, станут основой для заграждения, чтобы "предотвратить подобные атаки в будущем".

Атака на Крымский мост 17 июля

Ранним утром 17 июня на Крымском мосту прозвучали взрывы, росСМИ тогда сообщали о погибших и пострадавших. В результате разрушений в районе 145 опоры возникла огромная пробка, движение по мосту пришлось остановить.

В результате взрыва был поврежден пролет автомобильной части конструкции, поэтому грузовики и легковые авто пустили в объезд, и на выезде из Крыма им пришлось стоять в многокилометровых пробках.

Позже происшествие на Крымском мосту прокомментировал представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов. По его словам, обрушение мостовых конструкций создает большие проблемы для логистики оккупационных войск и дает преимущества Силам обороны Украины.

26 июля глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что ведомство причастно к разрушению Крымского моста 8 октября 2022 года.