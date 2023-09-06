Росіяни на Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого: супутникові знімки

За даними журналістів, проліт було пошкоджено внаслідок атаки надводних дронів у ніч на 17 липня. Раніше росіяни розміщували біля мосту баржі, які, на думку Кремля, мають запобігти новим спецопераціям України.

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На Кримському мосту російська влада замінила пошкоджений проліт, який постраждав від атаки дронів 17 липня. Про це стало відомо із супутникових знімків від сервісу Planet, опублікованих російською службою Радіо Свобода.

Порівнявши знімки від 3 і 5 вересня, журналісти виявили, що на першій світлині відсутній проліт, тоді як на другій світлині можна побачити його відновлений стан.

Зазначено, що раніше на південь від мосту встановили баржі, які, як передбачається, стануть основою для загородження, щоб "запобігти подібним атакам у майбутньому".

Атака на Кримський міст 17 липня

Рано вранці 17 червня на Кримському мосту пролунали вибухи, росЗМІ тоді повідомляли про загиблих і постраждалих. Унаслідок руйнувань у районі 145 опори виникла величезна пробка, рух мостом довелося зупинити.

Унаслідок вибуху було пошкоджено проліт автомобільної частини конструкції, тому вантажівки та легкові авто пустили в об'їзд, і на виїзді з Криму їм довелося стояти в багатокілометрових заторах.

Пізніше подію на Кримському мосту прокоментував представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов. За його словами, обвалення мостових конструкцій створює великі проблеми для логістики окупаційних військ і дає переваги Силам оборони України.

26 липня голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що відомство причетне до руйнування Кримського мосту 8 жовтня 2022 року.