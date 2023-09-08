Загадочное поздравление Буданова: глава ГУР рассказал, что загадал, задувая свечи (видео)

Начальник украинской военной разведки отметил, что желание, которое он загадал на нашумевшем видеоролике, "вполне понятное".

Начальник Главного управление разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов озвучил желание, которое он загадал, задувая свечи на поздравительном видео ко Дню военной разведки. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 7 сентября.

"Желание вполне понятное – скорейшей, полной, всеобъемлющей победы Украины", – сказал глава разведывательного ведомства.

Кроме того, Кирилл Буданов прокомментировал взрыв, который раздался в момент, когда он задул свечи. Он отметил, что не может сказать, где в этот момент "прилетело".

"Это покажет время", — добавил глава ГУР.

Начальник разведки также ответил на вопрос о том, какой "подарок" врагу преподнесло ведомство в свой профессиональный праздник.

"Мы не вредим врагу, мы возвращаем назад свое. А то, что там иногда у врага происходит… ну это кара небесная, если угодно", — сказал Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов о загаданном желании

Напомним, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский присвоил руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта.

Ранее, 1 сентября, Кирилл Буданов заявил, что война должна быть перенесена на российские территории, и операции там должны реализовываться как можно шире. Он также подчеркнул, что Украина не работает по тем методам, которые использует РФ.