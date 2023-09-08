РФ взяла паузу возле Сватово, пока ВСУ идут вперед под Бахмутом и Работино, — ISW (карты)
Американские аналитики отмечают, что на множестве направлений россияне вынуждены отступать из-за давления со стороны украинских защитников. В то же время Силы обороны достигли успехов на южном и восточном участках фронта.
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на разных направлениях, несмотря на попытки россиян атаковать в ответ. Оборона противника в Запорожской области продолжает "сыпаться". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 7 сентября.
Ситуация на фронте: Харьковская и Луганская области
Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия по линии Купянск-Сватово-Кременная, но они остаются ограниченными. Аналитики приводят заявление украинского Генштаба о том, что ВС РФ провели наступательные операции вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска) и Новоегоровки (15 км юго-западнее Сватово), но они оказались неудачными.
Российский "военный блогер" отметил, что оккупантам пришлось якобы взять оперативную паузу из-за неудачных действий на фронте и теперь они приступили к формированию новых подразделений из ранее разгромленных, которые будут принимать участие в будущих боях.
ВСУ тем временем продолжают свое наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная и предварительно есть успехи. Российский "военный блогер" утверждал, что украинские войска отбили неопределенные позиции в районе Серебрянского леса у Шипиловки (10 км к югу от Кременной).
Ситуация на фронте: Донецкая область
В этом регионе украинское контрнаступление также продолжается и ВСУ удалось продвинуться к югу от Бахмута на Бахмутском направлении. Эту информации подтвердили в Генштабе.
Также представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, как отмечают аналитики, рассказал о продвижении украинских войск в районе Клещиевки. В это же время в российском Министерстве обороны утверждают, что все украинские атаки якобы удалось отбить.
ВС РФ тем временем продолжают собственные наступательные действия на Бахмутском направлении, но предварительно без успехов.
Линия Авдеевка-Донецк. Там Вооруженные силы Украины не проводили наступательных действий, продолжается оборона. Россияне же действовали наоборот — с их стороны зафиксированы наземные атаки, но в Генштабе ВСУ отметили, что все попытки противника штурмовать были отражены.
"Российский "военный блогер" объявил краудфандинговую кампанию по сбору средств для военнослужащих 103-го мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия, Южный военный округ), которые, по некоторым данным, ведут боевые действия в районе Марьинки", — говорится в сообщении.
Ситуация на фронте: южное направление
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на административной границе между Донецкой и Запорожской областями, но предварительно аналитики ISW продвижений не фиксировали. В то же время в российском Минобороны утверждали, что оккупантам якобы удалось отразить все украинские штурмы.
Российский батальон "Восток" и его командир Александр Ходаковский, которые стоят в обороне на этом направлении, заявили, что ВС РФ вынуждены время от времени отступать в тактические тылы для восстановления сил. В связи с этим воюющие стороны время от времени обмениваются контролем над позициями вдоль Новодонецкого и Новомайорского.
Также отмечается, что ВСУ продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и зафиксированы определенные успехи. Украинские войска продвинулись дальше северо-западнее Вербового (18 км юго-западнее Орехова).
Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что 6 сентября украинские войска продвинулись к югу от Работино и западу от Вербового. Также определенные успехи зафиксированы к востоку от населенного пункта Новопрокоповка.
Аналитики ISW приводят слова российского "военного блогера" о том, что ВСУ возобновили наступательные операции к югу от Орехова и заняли новые позиции, однако подтвердить это пока что нельзя.
Отдельно выделились действия украинских военных в дельте реки Днепр. Отмечалось, что две украинские десантные группы в количестве 30 человек якобы выдвинулись с северной части острова Перевальский, но ВС РФ якобы отбросили их обратно.
Напомним, 6 августа, на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен отметил "хороший прогресс", которого добились бойцы ВСУ за время контрнаступления Украины.