В РФ заявили о создании вертолетных отрядов для борьбы с дронами: что известно

Российские вертолеты имеют управляемые ракеты, которые по задумке должны перехватывать БПЛА в их воздушном пространстве.

Для усиления российской противовоздушной обороны в РФ заявили о создании специальных вертолетных подразделений Ми-28 для борьбы с дронами. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на российские сети.

Пропагандисты начали писать, что в Воздушно-космических силах начали формировать отряды Ми-28 для борьбы с беспилотниками в российском воздушном пространстве. Заявляется, что они уже начали боевое дежурство, но неизвестно, сколько входит в один отряд бортов, а также место их базирования. Но добавляют, что Ми-28 якобы имеет приемлемые характеристики для противодействия дронам.

Крейсерская скорость вертолета составляет 265 км/ч тогда как скорость БПЛА якобы не летят быстрее 200 км/ч. Также на вооружении Ми-28 есть 30-мм пушка, которая может сбивать цели и управляемые ракеты с инфракрасной головкой самонаведения. Всего в строю оккупантов есть 80 вертолетов Ми-28Н, 10 Ми-28НМ и 13 учебно-боевых Ми-28УБ.

Поэтому авторы предполагают, что значительная часть из вертолетов будет привлечена к таким задачам. К тому же пропагандисты говорят, что ракеты "Вихрь" из-за недостатков бортовой аппаратуры оказался неэффективным. Ми-28НМ — это новая модернизация, которая имеет дальнобойные ракеты ЛМУР. Они особенно опасны для украинской армии, потому что имеют дальность 10-15 км. Поэтому есть вероятность, что именно они лягут в основу новых отрядов.

Кроме этого Главное управление разведки уже публиковало видео, как российский Ми-28 пытался сбить украинский беспилотник. Однако им не удалось этого сделать.

Напомним, 12 мая в оккупированном Крыму разбился ударный вертолет Ми-28.

4 сентября в Азовское море упал российский вертолет Ка-52.