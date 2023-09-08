Успехи под Бахмутом и Работино: в Генштабе оценили обстановку на южном и восточном фронтах (карта)

Согласно опубликованным картам ресурса Deepstate наблюдается динамика наступления Сил обороны на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В частности, за прошедшую неделю украинские бойцы продвинулись в районе Клещиевки и Вербового.

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Запорожском участке фронта. На Мелитопольском направлении украинские бойцы шаг за шагом освобождает оккупированные территории южнее населенного пункта Работино, закрепляясь на достигнутых рубежах. О ходе украинского контрнаступления на горячих участках фронта 8 сентября сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, украинский защитники имели успех южнее Работино, а также на южном фланге Бахмутского направления.

"На Мелитопольском направлении в ходе ведения наступательных действий Силы обороны имели успех в районах южнее Роботино, а на Бахмутском направлении — южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщил Ковалев.

Обстановка на Мелитопольском направлении по состоянию на 31 августа. Источник: deepstatemap Обстановка на Мелитопольском направлении по состоянию на 7 сентября. Источник: deepstatemap

В свою очередь Вооруженные силы РФ оказывает сопротивление, нанося артиллерийские и авиаудары по позициям украинских войск. Сообщается, что около 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, среди них Малая Токмачка, Пятихатки, Работино, Каменское, Ольговское, Гуляйполе и Левадное Запорожской области.

В ответ украинская авиация нанесла 10 ударов, поразив места скопления живой силы, вооружения и военной техники противника. Также были нанесены удары по позициям зенитно-ракетных комплексов ВС РФ.

Обстановка на Бахмутском направлении по состоянию на 31 августа. Источник: deepstatemap Обстановка на Бахмутском направлении по состоянию на 7 сентября. Источник: deepstatemap

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника", — сообщили в Генштабе.

Напомним спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун 7 сентября рассказал о второй линии обороны ВС РФ на южном фронте. По его словам, она представляет собой очень разветвленную систему траншей и перекрытых укреплений, поэтому выбить противника из занимаемых позиций будет нелегко.