Готовят ударный кулак: ВСУ сдерживают бешенный натиск на Лимано-Купянском направлении (карта)

По данным пресс-службы Восточной группировки войск, противник концентрирует силы в районе населенного пункта Новоегоровка. Однако формирует штурмовые подразделения в условиях отсутствия пополнения.

Вооруженные силы РФ продолжают готовить свои штурмовые отряды с целью прорвать оборону украинской армии на Лимано-Купянском направлении. Поэтому украинским бойцам нужно быть всегда наготове, так как противник устраивает диверсии и провокации, а также интенсивно обстреливает позиции Сил обороны. О ситуации на северо-восточном фронте рассказал 8 сентября руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"За прошлые сутки противник бил по позициям наших защитников 554 раза из различных артиллерийских систем, используя всю имеющуюся номенклатуру вооружений. Это и танки, и артиллерия, также использовал штурмовую авиацию — Су-35, Су-25. Произошло пять боевых столкновений", — сказал Евлаш.

По его словам, противник не оставляет попыток прорвать линию обороны ВСУ в районе Синьковки и Новоегоровки. В частности, по Новоегоровке противник ударил 68 раз и 25 раз обстрелял Синьковку.

Вместе с тем противник несет потери — за прошедшие сутки были уничтожены 101 оккупанта, три БПЛА, два танка Т-72, одно орудие Д-20 и одно Д-30.

Карта боевых действий в районе Купянска. Источник: deepstatemap

Карта боевых действий в районе Новоегоровки. Источник: deepstatemap

Карта боевых действий в районе Белогоровки. Источник: deepstatemap

Евлаш подчеркнул, что Новоегоровка стала своего рода эпицентром событий на Лимано-Купянском направлении — именно там неприятель аккумулирует силы и создает ударный кулак. Там собираются сводные подразделения из тех, которые ранее были разбиты Силами обороны. По словам спикера ВСУ, на этом участке российское командование формирует подразделения из всех, кого можно поставить в строй, так как пополнения, как это было ранее, не происходит.

"Наши защитники сдерживают бешеный натиск, по ним выпускают десятки тысяч различных типов боеприпасов. Однако несмотря ни на что, они продолжают выполнять свой долг, удерживать этот фронт и не дают противнику прорваться вперед", — подытожил Евлаш.

Ранее сообщалось, что Силы обороны имели успех на Мелитопольском направлении южнее населенного пункта Работино, а также на Бахмутском направлении в районе Клещиевки. По данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.