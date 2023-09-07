На Купянском направлении ВС РФ формируют "ударный кулак", но им не хватает техники (видео)

По словам руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, российские военные не меняют тактику боя и штурмов на Купянском направлении. Они пытаются создать штурмовые отряды из тех военнослужащих, которых ранее разбили Силы обороны.

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Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш 7 сентября заявил, что вооруженные силы Российской Федерации на Купянском направлении формируют "ударный кулак" из сотни тысяч военных, но им не хватает техники. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

По его словам, что российские военные не меняют тактику боя и штурмов на Купянском направлении.

"Они пытаются создать штурмовые отряды из тех военнослужащих, которых ранее разбили Силы обороны. Из них они сделают такие сводные подразделения. Также привлекают "мобиков", у них продолжается скрытая мобилизация, которых они собирают по всей России и бросают их на войну в Украине. Так противник продолжает аккумулировать и готовить свои резервы для того, чтобы активно их использовать в ведении дальнейших боевых действий", — рассказал Евлаш.

По его словам, противник уже сформировал первые отряды, которые уже активно использует.

"Они действуют по стандартному плану — сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч людей, а потом просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и также на других направлениях", — отметил спикер.

Илья Евлаш считает, что сейчас продолжается противостояние артиллерии, дронов, поэтому даже при небольшом количестве людей можно дать отпор противнику. Российская армия также имеет проблемы с техникой, у них с ней действительно сложно.

"Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники как Oryx фиксируют подбитие танков Т-55, то есть мы можем сделать вывод, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, которые ежедневно уничтожают артиллерию оккупантов", — отметил он.

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Напомним, 7 сентября сообщалось, что бойцы "Стальной границы" подняли украинские флаги в двух селах. На эту территорию никто не заходил из-за плотного заминирования, однако сейчас украинские пограничники проложили безопасный путь.

Ранее, военнослужащие 47-й ОМБр ВСУ установили флаг Украины на территории села Работино в Запорожской области. Украинские защитники подняли национальный флаг с подписью главнокомандующего ВСУ над разрушенным зданием школы.