Украинская армия пытается пробить вторую брешь в российской обороне, — NYT

Бойцы ВСУ пробили оборону РФ и освободили Работино, теперь цель состоит в том, чтобы расширить плацдарм и продвигаться дальше.

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Силы обороны Украины медленно, но постоянно продвигаются вперед после прорыва начальной линии обороны РФ на оккупированном юге страны. Об этом сообщает The New York Times.

Военные аналитики говорят, что в последние дни украинская армия наступает в направлении Вербового, чтобы примерно в 10 км от освобожденного Работино. Волонтерская организация Black Bird Group на основе анализа спутниковых снимков и контента в соцсетях сообщила, что ВСУ преодолели линию обороны ВС РФ, чтобы подойти к окрестностям Вербового.

Однако это не означает, что украинские военные зачистили и полностью контролируют все окрестности возле Вербового. К тому же россияне оказывают ожесточенное сопротивление. Представитель украинской армии Александр Штупун говорит, что российские оборонительные укрепления возле населенного пункта не такие мощные, как были на первой линии обороны. Однако продвижение все еще осложняется огромными минными полями. Вероятно, РФ перебросила подкрепление под Вербово.

Расширение бреши в российской обороне является чрезвычайно важным, потому что если клин будет слишком узким, то он будет уязвимым к контратакам с флангов. Также широкий фронт позволит Украине перебросить больше техники и личного состава для усиления наступления. Украину ждет изнурительная борьба, которая может длиться месяцами, чтобы дойти до Токмака.

Напомним, 6 сентября оккупанты признали, что они "тактически оставили" село Работино.

Также в Генштабе заявили, что ВСУ продвинулись на юг от Работино.