Українська армія намагається пробити другу прогалину в російській обороні, – NYT

Бійці ЗСУ пробили оборону РФ й звільнили Роботине, тепер мета полягає в тому, щоб розширити плацдарм й просуватись далі.

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Сили оборони України повільно проти постійно просуваються вперед після прориву початкової лінії оборони РФ на окупованому півдні країни. Про це повідомляє The New York Times.

Військові аналітики кажуть, що останніми днями українська армія наступає в напрямку Вербового, щоб приблизно за 10 км від звільненого Роботиного. Волонтерська організація Black Bird Group на основі аналізу супутникових знімків та контенту в соцмережах повідомила, що ЗСУ подолали лінію оборону ЗС РФ, щоб підійти до околиць Вербового.

Проте це не означатиме, що українські військові зачистили й повністю контролюють всі околиці біля Вербового. До того ж росіяни чинять запеклий опір. Речник української армії Олександр Штупун каже, що російські оборонні укріплення біля населеного пункту не такі потужні, як були на першій лінії оборони. Проте просування все ще ускладнюється величезними мінними полями. Ймовірно, РФ перекинула підкріплення під Вербове.

Розширення пролому в російській обороні є надзвичайно важливим, бо якщо клин буде завузьким, то він буде вразливим до контратак з флангів. Також ширший фронт дозволить Україні перекинути більше техніки та особового складу для посилення наступу. Україну чекає виснажлива боротьба, яка може тривати місяцями, щоб дійти до Токмака.

Нагадаємо, 6 вересня окупанти визнали, що вони "тактично залишили" село Роботине.

Також в Генштабі заявили, що ЗСУ просунулись на південь від Роботиного.