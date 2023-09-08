Паспортные данные украинцев в оккупации с "выборов" передают сразу в "военкоматы", — ЦНС

По информации украинского подполья, противник готовится к мобилизации на временно захваченных территориях южных областей Украины. Это одна из причин проведения "голосования".

На так называемых "выборах", которые в ближайшие несколько дней будут проходить на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, российские захватчики начали собирать данные мужчин для "военкоматов". Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 8 сентября.

По информации украинского подполья, противник планирует использовать "выборы" на захваченных территориях в своих целях. В частности это фиксируется в Запорожской области, где данные "избирателей" призывного возраста начали записывать отдельно.

"Противник готовится к мобилизации на временно оккупированных территориях юга и уже создал сеть "военкоматов" на захваченных землях Запорожья, но эта репрессивная структура не имеет данных. Следовательно, враг использует "выборы", чтобы набрать информацию о мужском населении региона", — говорится в сообщении.

Начался основной этап "голосования" сегодня, 8 сентября и продлится он два дня — до 10 числа. Мужское население, которое все же приняло решение по тем или иным причинам явиться на "избирательные участки", своим "голосом" делают две вещи сразу.

Во-первых, поддерживают так называемых "кандидатов", а во-вторых, сразу регистрируются в российских "военкоматах", которым позже фейковые "избирательные комиссии" передадут все паспортные данные.

"Заметим, что мобилизация жителей захваченных земель является нарушением международного гуманитарного права и виновные в этом преступлении лица будут нести ответственность", — подытожили в ЦНС.

Напомним, 5 сентября стало известно, что оккупанты планируют организовать на временно оккупированной территории Луганской области проведение мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. Фейковые "выборы" нужны для того, чтобы враг смог обновить списки и мобилизовать в российскую армию новых людей.