Мобилизация в Украине: кто из мужчин не подлежит призыву в ВСУ

По словам адвоката Ростислава Кравца, даже после достижения 60 лет мужчина может добровольно присоединиться к Силам обороны и отправится на фронт.

В период военного положения военнообязанные, которые не имеют отсрочек, подвергаются мобилизации. Однако, некоторые мужчины могут быть сняты с учета и не подвергаться мобилизации. Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Какой предельный возраст пребывания на воинском учете

Кравец объяснил, что запас военнообязанных делится на две категории:

первая категория включает в себя лиц, которые прошли военную службу и получили военно-учетную специальность;

вторая категория включает в себя тех, кто не получил такую специальность или вообще не проходил военную службу.

Согласно статье 28 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" запас военнообязанных делится на два разряда, устанавливаемые в зависимости от возраста.

Так, военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского склада, делятся на разряды по возрасту:

первый – до 35 лет,

второй – до 60 лет.

Военнообязанные, находящиеся в запасе офицерского склада, тоже делятся на разряды по возрасту.

В частности, первый:

младший офицерский состав – до 45 лет;

старший офицерский состав – майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;

высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй разряд:

младший и старший офицерский состав – до 60 лет;

высший офицерский состав – до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда обычно совпадает с граничным возрастом пребывания в запасе. Это означает, что после достижения данного возраста лица в большинстве случаев освобождаются от обязанности находиться в запасе второго разряда и не подлежат мобилизации.

"Соответственно мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из воинского учета", – отметил адвокат.

Что может уменьшить потребность в мобилизации

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк объяснил, что снижение мобилизационных потребностей в Украине и уменьшение потерь личного состава на фронте можно достичь, в первую очередь, за счет обеспечения вооруженных сил современным дальнобойным оружием. Он подчеркнул важность этого аспекта.

Это высокоточное оружие, в отличие от российского, обладает способностью уничтожать вражеские ресурсы и резервы на больших расстояниях от передней линии боевых действий. Конкретные примеры такого оружия включают ракеты Taurus, ATACMS, дополнительные снаряды HIMARS и аналогичное вооружение. Эти средства позволяют увеличить эффективность ведения военных операций и минимизировать риски для собственных войск.

Благодаря этому можно снизить потребность в живой силе, то есть в мобилизации, и существенно снизить наши потери, отметил Подоляк.

Напомним, 7 сентября сообщалось, что в Минобороны хотят ввести электронный военный билет. Новый министр обороны Рустем Умеров заявил, что единый реестр призывников и цифровизация всех процессов помогут сделать невозможными любые коррупционные риски.