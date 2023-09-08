Мобилизация женщин в Украине: у Зеленского объяснили, кого не будут выпускать за границу

Уже с 1 октября украинки, получившие образование в фармацевтической и медицинской сферах, должны зарегистрироваться в ТЦК. Однако это не означает, что все они не смогут выезжать из страны.

Ограничение на выезд за границу будет касаться не всех женщин, которые будут стоять на воинском учете. Об этом 8 сентября в комментарии "РБК-Украина" рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, получив статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — объяснил он.

Чиновник отметил, что сейчас ограничений на выезд из страны для женщин, которые просто будут стоять на учете, нет. По его словам, в правительстве даже не рассматривают их введение.

Также Вениславский напомнил, что и сейчас в Украине есть женщины, которые стоят на воинском учете. Никаких ограничений на поездки за границу они не имеют.

Напомним, уже с 1 октября работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны встать на воинский учет. Если выпускницы, получившие соответствующее образование, не обратятся в ТЦК в течение месяца после завершения обучения, их могут оштрафовать. Женщины с другими специальностями могут зарегистрироваться в военкоматах добровольно.

Ранее представитель президента в РФ Федор Вениславский отмечал, что военнообязанных женщин смогут мобилизовать в ВСУ. Украинки тоже будут получать повестки, как и мужчины. Также он заверил, что расширять список специальностей, с которыми гражданки обязаны встать на учет, в Верховной Раде сейчас не планируют.