Защита Trophy для перспективного танка: Британия модернизирует свои ОБТ Challenger 3

В британском Минобороны посчитали, что комплекс активной защиты Trophy будет незаменим для новых танков, поскольку в ходе испытаний продемонстрировал свою эффективность, перехватив более 90% угроз.

Министерство обороны Великобритании после тщательной оценки признало систему активной защиты Trophy незаменимым дополнением для защиты основных боевых танков (ОБТ) Challenger 3 и их экипажей от современных угроз на поле боя. Поэтому было принято соответствующее решение оснастить британскую машину данным видом защиты, а компания Rafael получила первый контракт на поставку данной системы. Об этом 8 сентября сообщили обозреватели Defensa.

"Это событие знаменует собой значительный шаг в повышении обороноспособности боевых танков Challenger 3", — заключили в британском Минобороны.

Сообщается, что сумма контракта на поставку Trophy составляет 20 млн фунтов стерлингов. Перед этим в конце 2022 года были проведены ряд испытаний, в ходе которых комплекс Trophy продемонстрировал свою эффективность, перехватив более 90% угроз.

Кратко о комплексе активной защиты (КАЗ)

Обозреватели пишут, что система Trophy обеспечивает надежную, проверенную в боях защиту от ракет и позволяет точно определить источник вражеского огня для немедленного реагирования. Система уже интегрирована в израильские танки Merkava, бронетранспортеры Namer и в Abrams четырех танковых бригад армии США.

КАЗ Trophy работает по тем же принципам, что и прочие комплексы активной защиты для бронетехники. Он состоит из радиолокационной системы обнаружения угроз, автоматики управления и пусковой системы.

Радиолокаторы, которые следят за окружающим пространством, обнаруживают летящие в технику ракеты и снаряды. В случае приближения боеприпаса к бронемашине, производится подрыв защитного осколочного боеприпаса, который уничтожает угрозу на сравнительно большом расстоянии. При этом работа КАЗ осуществляется полностью в автоматическом режиме.

Между тем КАЗ хоть и эффективен против нескоростных ракет ПТУР и гранат типа РПГ, но не способен противостоять высокоскоростным ракетам и подкалиберным боеприпасам. Также использование Trophy ограничивает нахождение пехоты возле бронемашины из-за особенности принципа работы.

Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании совместно с компанией Rheinmetall BAE Systems Land согласовали остаточный вариант модернизации танков Challenger 2 до уровня Challenger 3. В числе улучшений — новое 120-мм орудие, комплекс активной защиты Trophy, модернизированный двигатель и новая гидравлика.