Часть глобального плана: почему Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, — CNN

Китай имеет собственное видение нового мирового порядка, поэтому вместо G20 может сосредоточиться на БРИКС или новом форуме "Один пояс, один путь", считают эксперты.

В Нью-Дели должен состояться саммит G-20. Однако впервые с 2012 года китайский лидер Си Цзиньпин не будет в нем участвовать. Это может быть частью глобального плана по изменению мирового порядка. Об этом сообщает CNN.

С момента прихода к власти Си Цзиньпин в 2012 году он впервые не будет принимать личного участия в саммите "Большой двадцатки". Пекин официально не объясняет такого решения, несмотря на то, что в прошлом G20 была весомым для Китая. Вместо Си на саммит поедет премьер-министр Ли Цян.

Такие действия, как пишут в СМИ, привели к широким спекуляциям и интерпретациям. От потенциальных проблем со здоровьем до акта проявления пренебрежения Индии. Однако в издании предлагают посмотреть на событие сквозь призму соперничества США и КНР. Отсутствие Си Цзиньпина может свидетельствовать о его разочаровании в глобальной системе управления, и структурах, которые могут находиться под американским влиянием.

Поэтому Китай может отдавать приоритет многосторонним форумам, которые соответствуют китайскому видению на управление миром. Например, БРИКС и будущий форум "один пояс, один путь". Кроме этого по мнению научного сотрудника Института Квинси в Вашингтоне Джейка Вернера, после охлаждения отношений Китая и США, больше нет приоритетности в G20. А сближение Индии с Соединенными Штатами теперь называют "Индо-Тихоокеанским НАТО" вместе с другими странами.

"Китай видит Индию в антикитайском лагере и поэтому не хочет добавлять значение большому международному саммиту, который организует Индия", — сказал Хеппимон Джейкоб, профессор международных исследований Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

Си Цзиньпин изложил свое видение нового мирового порядка. Он объявил о трех глобальных инициативах: глобальная безопасность без альянсов, глобальное развитие с новой системой финансирования экономики и глобальная цивилизационная инициатива с новой системой ценностей.

"Хотя они широкие и, казалось бы, расплывчатые по содержанию, они разработаны как зонтик, под которым страны могут объединиться вокруг нарратива, установленного Китаем, который отличается от структуры управления, преобладающей под эгидой G20", — считает эксперт Оксфордского университета Магнус.

Напомним, 5 сентября СМИ писали, что без Путина и Си ЕС попытается усилить влияние на страны Глобального Юга.

29 августа Владимир Путин отказался лично приезжать на саммит G20 в Индию.