В Донецке прогремели взрывы в районе железнодорожного вокзала (фото)

Местные телеграм-каналы сообщают о двух пострадавших и пожаре на месте "прилета".

В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Над местом "прилета" в небо поднялся дым. О взрывах пишут местные телеграм-каналы.

Как сообщают жители Донецка, громко было в районе железнодорожного вокзала. После этого над городом поднялся дым.

"На месте работают сотрудники МЧС. В результате обстрела на ул. Зуевской в Куйбышевском районе Донецка ранены женщина 60-летняя женщина и 35-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Местные телеграм-каналы также публикуют кадры работы российской ПВО в Харцызске и Ждановке.

Напомним, что 8 августа в Кривом Роге прогремел взрыв. Прилет произошел в Центрально-Городском районе города. Российские оккупанты попали по территории полиции охраны. В результате российского удара погиб полицейский. Трое правоохранителей находятся в очень тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести.