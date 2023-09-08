Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 52 человек (фото, видео)

По данным главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, в результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии.

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Председатель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко 8 сентября сообщил о завершении спасательной операции в Кривом Роге, который сегодня подвергся вражескому ракетному удару. Об этом глава РВА сообщил в Telegram.

"Спасательная операция завершена. ГСЧС завершили поиски, больше никого не было под завалами", — сказал Ситниченко.

По данным ГСЧС, по состоянию на 12:30 погиб 1 человек и 52 пострадали. В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести.

На месте прилета возник пожар площадью 200 квадратных метров.

Пострадали размещенные рядом жилые дома. Полиция осуществляет поквартирный обход, чтобы проверить состояние жильцов.

В городе развернут Пункт экстренной психологической помощи. Психологи работают с пострадавшими и местными жителями. Уже оказана помощь 68 лицам.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: facebook/ivan.vyhivskyi Фото: facebook/ivan.vyhivskyi Фото: facebook/ivan.vyhivskyi Фото: facebook/ivan.vyhivskyi

По информации главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, в результате удара по Кривому Рогу погиб вольнонаемный работник полиции охраны. Повреждены админздание полиции, служебный транспорт.

"Девять сотрудников полиции получили ранения, троих из них достали из-под завалов. Врачи оказывают всем медицинскую помощь. На месте продолжают работать спасатели и около 300 полицейских, в том числе пять следственно-оперативных групп, криминалистическая лаборатория, взрывотехники и кинологи, патрульные полицейские", — заявил Выговский.

Начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, утром 8 сентября осуществили ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. Количество пострадавших продолжает расти.

Ранее, Фокус сообщал об ударе ВС РФ по городу Кривой Рог. В результате было разрушено здание полиции и 1 человек погиб — сотрудник правоохранительных органов.