Контрнаступление ВСУ: наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что важно, что наши воины идут вперед и что на нашей стороне инициатива, а скорость украинского контрнаступления превышает скорость принятия новых санкций против России.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине" заявил, что шаги украинской стороны быстрее, чем новые санкционные пакеты против Российской Федерации, сообщает Офис Президента Украины.

"Наши шаги быстрее, чем новые санкционные пакеты... Мы идем вперед, мы дойдем до конца, но не до конца нашего государства, а до конца жизни нашего соседа на нашей территории. На своей территории, тот сосед пусть делает, что он хочет, но не вмешиваясь в наше моральное пространство, в нашу независимость и в наши дома. И мы обязательно это сделаем, потому что мы в этом уверены", — подчеркнул президент.

Также Зеленский подчеркнул, что очень важно то, что ВСУ освободили большую часть нашей территории. Но наши воины не останавливаются и идут вперед, ведь инициатива находится на стороне Украины.

"Важно, что наши воины идут вперед и что на нашей стороне инициатива. Мы не должны сравнивать то, что было вчера. Мы должны сравнивать, где все мы были в другой жизни — 24 февраля, когда было ощущение оккупации нашего государства. А сегодня мы освободили большую часть нашей территории", — сказал Глава государства.

Говоря о поставках вооружений, Зеленский отметил: "Чем быстрее Украина будет получать больше мощного дальнобойного оружия, тем быстрее будут происходить контрнаступательные действия и освобождение от оккупантов украинских земель".

Также он отметил влияние конкретного оружия на события на фронте, сделав упор на дальнобойное оружие и самолеты.

"Чем она мощнее, дальнобойная, тем быстрее идет контрнаступление, освобождение нашей территории", добавил Зеленский.

"Если в небе нас нет, а есть Россия, все очень просто — они останавливают нас с неба, останавливают наше контрнаступление", — подытожил он.

Напомним, 8 сентября Залужный опубликовал уникальные кадры освобождения Балаклеи от ВС РФ. Год назад украинские войска деоккупировали город во время контрнаступления на Харьковщине. Главнокомандующий ВСУ вспомнил, как это происходило.

В ГПСУ показали уничтожение двух российских грузовиков под Купянском. Бойцы "Стальной границы" использовали FPV-дроны, чтобы обезвредить УАЗы ВС РФ вблизи линии фронта.