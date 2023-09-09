"Интерпретация некорректна": в ООН опровергли слухи о переговорах с РФ по "зерновой сделке"

В организации заявили, что публикации СМИ о якобы предложении генсека ООН Антониу Гуттериш снять некоторые санкции с России не соответствуют действительности.

В ООН не намерены добиваться отмены санкций против Российской Федерации в обмен на возобновление "зернового соглашения". Об этом сказал заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак во время брифинга.

Фархан Хак прокомментировал публикацию немецкого издания Bild, согласно которой генсек ООН Антониу Гуттериш якобы предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову некоторые санкционные послабление для РФ в обмен на возвращение к "зерновой сделке".

"Интерпретация информации в статье Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно", — сказал чиновник.

Как отмечает Фархан Хак, Антониу Гуттериш еще в прошлом году начал предпринимать меры для того, чтобы продукты и удобрения из Украины и РФ могли поступать на мировые рынки.

"Я хотел бы также подчеркнуть, что речь идет не о снятии санкций. Важно помнить, что российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов", — заявил Хак.

О чем идет речь в публикации Bild

Напомним, что по данным Bild от 8 сентября, в ООН пытаются договориться с Россией о возобновлении зерновой сделки. Журналисты заявили, что организация предложила Кремлю ряд уступок, в частности отмену санкций против "Россельхозбанка" и возвращение активов России, которые были заморожены из-за европейских санкций.

На статью отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он отметил, что ослабление санкций против РФ в обмен на возобновление зерновой сделки станет победой российского продовольственного шантажа и усилит ощущение безнаказанности Москвы.