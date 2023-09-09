"Немного недоделаны": в ОК "Юг" рассказали о новой партии дронов, собранных в РФ

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, свежеизготовленные российские БПЛА уступают по качеству иранским дронам.

Во время последних атак по Одесской области Вооруженные силы Российской Федерации применяли не только иранские БПЛА Shahed, но и беспилотники собранные в РФ. Об этом сказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии "Суспільному" 8 августа.

Как отмечает спикер, новая партия изготовленных в России дронов уступает по качеству беспилотникам, собранным в Иране.

"Как наблюдают наши ребята, те, что российские, они немного недоделаны, потому что не такие быстрые, не такие выносливые, не такие "взрывчатые". Вероятно, где-то подкрадывают и чего-то не прилагают или не хватает определенных деталей", — сказала Наталья Гуменюк.

По словам спикера, тактика ударов ВС РФ по Одесской области остается неизменной на протяжении нескольких ночей. Оккупанты запускают дроны с восточного побережья Азовского моря и базы пусков в Крыму.

"Ночью обнаружение таких целей затруднено из-за того, что фактически мобильно-огневые группы работают по звуку и визуализации. Визуализировать в темноте очень трудно, а звук очень характерен", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, 8 сентября Наталья Гуменюк рассказала, что российские войска развернули в Крыму новую базу для запуска дронов-камикадзе Shahed, чтобы эффективнее атаковать Одессу. По ее словам, россияне ищут новую тактику, чтобы обойти ПВО Украины.

Ранее, 6 сентября, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему в последнее время с российских аэродромов иногда взлетает сразу 4-5 бомбардировщиков, но дальше происходят пуски 1-3 ракет.